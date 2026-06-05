Ушла из жизни актриса и певица Валентина Игнатьева

Актриса театра и кино, певица Валентина Игнатьева скончалась на 78-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил ее сын — актер и священник Иван Корешков.

«Четвертого июня скончалась выдающаяся советская актриса, обладавшая уникальным голосом, голосом которой пели многие персонажи из советских фильмов золотой эпохи нашего кинематографа», — сказал собеседник агентства.

Артистка родилась в Калинине 15 января 1949 года. Была солисткой оркестра Леонида Утесова. В 1970-х пела в ансамблях «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три», «Веселые ребята».

Голос Валентины Игнатьевой звучит в в мультфильмах «Маша и Витя против „Диких гитар“», «Питер Пэн и Венди», «Калебас», «Сказка о звездном мальчике» и многих других. Кроме того, она озвучила «Дни хирурга Мишкина», «Маленькие трагедии», «Очень синяя борода», «Фронт в тылу врага».

Актриса играла в театрах «Модернъ», «У Никитских ворот» и «Комedy Кауз». Снималась в фильмах «Мнимый больной», «Голова классика», «Черкизона. Одноразовые люди», а также в главной роли в драме «Бархатный сезон».

Накануне скончался исполнитель хитов из диснеевских мультфильмов «Красавица и Чудовище» и «Алладин» Пибо Брайсон.