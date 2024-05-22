Ушла из жизни актриса Елена Муратова

Ушла из жизни актриса театра, кино и телевидения Елена Муратова. Ей было 92 года. Об этом сообщил Институт современного искусства.

«Коллектив Института современного искусства глубоко скорбит в связи с кончиной на 93-м году жизни советской и российской актрисы театра и кино, Заслуженной артистки Российской Федерации, внимательного и чуткого театрального педагога, профессора кафедры театрального искусства Елены Петровны Муратовой», — сказано на сайте ИСИ.

Муратова сыграла главную роль в военном фильме «По ту сторону». Кроме того, она снялась в картинах «Шарф возлюбленного», «Грешницы», «Черный бизнес» и многих других. На сцене она играла Катерину в «Грозе», Марселину в «Женитьбе Фигаро», Фею в «Волшебнике изумрудного города» и многие другие роли.

Актриса была замужем за другим известным актером — Раднэром Муратовым, запомнившимся по роли Василия Алибабаевича в «Джентльменах удачи».