Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Лев Шимелов

Заслуженный артист РСФСР, актер и режиссер Лев Шимелов скончался в возрасте 96 лет. Причиной смерти стал инсульт. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на близких артиста.

«Врачи боролись за его жизнь, делали операцию. Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти. Он умер из-за инсульта», — сказала собеседница агентства.

Церемония прощания состоялась в воскресенье, 26 апреля, в Боткинской больнице. Дату захоронения на Ваганьковском кладбище объявят позднее.

Лев Шимелов родился 28 января 1930 года в Баку. Широкую известность ему принес эстрадный номер с пародиями на персонажей мультфильмов. В разные годы он выступал в Московском мюзик-холле и работал в Москонцерте. Был ведущим передачи «Радионяня».