Ушел из жизни один из создателей «Эха Москвы» Сергей Игнатов

Ушел из жизни Сергей Игнатов. Известный звукорежиссер входил в число создателей радиостанции «Эхо Москвы». О его смерти сообщил в телеграм-канале бывший главный редактор станции Алексей Венедиктов*.

Игнатов многие годы отвечал за звучание радиостанции. По словам Венедиктова*, именно этот человек был тем самым звуком, сопровождавшим эфир на протяжении всей его истории.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Игнатов — наш „звук“ на Эхе от звонка до звонка», — написал экс-главред.

Также он напомнил, что у истоков «Эха Москвы» стояли четыре человека. Среди них он назвал Сергея Корзуна — главного редактора, Сергея Бунтмана — заместителя главного редактора, Сергея Фонтона — директора службы инфломации и Сергея Игнатова — звукорежиссера.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.