Ушел из жизни актер театра и кино Юрий Дубов

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Советский и российский актер театра и кино, артист эстрады и профессор кафедры сценической речи Юрий Дубов скончался в Москве. Церемония прощания состоялась 17 августа, сообщили в Театральном институте имени Щукина.

Юрий Львович родился в 1948 году. Высшее театральное училище имени Щукина он окончил в 1970 году и был приглашен в труппу Московского театра имени Гоголя. Там он прослужил почти 15 лет и сыграл более 20 ролей.

В 2004 году Дубов стал преподавать на кафедре сценической речи в Щукинском театральном институте. Также он работал в Московской филармонии режиссером литературных программ для молодых артистов. За эти годы Дубов подготовил около 20 сольных программ, добившись большого успеха в исполнении русской классической прозы.

В фильмографии артиста участие в трех проектах — цирковом фильме-альманахе «Взвейтесь, соколы, орлами!», мелодраме «Дневной поезд» и документальной картине «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо».

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