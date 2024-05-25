Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака пищевода в 56 лет

Известный уругвайский музыкант, исследователь фольклора и доктор медицины Карлос Паравис умер от рака пищевода на 57-м году жизни 21 мая. Об этом сообщило издание Subrayado .

Заболевание Паравису диагностировали в 2022 году. Его признавали одним из величайших исполнителей народных песен в Уругвае.

Журналисты напомнили, что отец Парависа, гитарист, автор песен и доктор медицины Сантьяго Чалара, также скончался в возрасте 56 лет в 1994 году.

Паравис родился в 1968 году, его первый музыкальный альбом увидел свет в 1996-м. За несколько дней до смерти он принял участие в церемонии открытия 37-го фестиваля Minas y Abril, который его отец организовал в 1984 году.