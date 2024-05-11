Урганту не дали выступить на вечере памяти Окуджавы | 360°

Знаменитости 11 мая 2024, 23:32 Урганту не дали выступить на вечере памяти Окуджавы РИА «Новости»

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В Москве состоялся концерт памяти поэта и писателя Булата Окуджавы, на котором должен был выступить телеведущий Иван Ургант, но ему не дали слова. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

По данным журналистов, программу вечера изменили, убрав имя шоумена из списка выступающих. Перед началом мероприятия вдова барда Ольга Окуджава вышла на сцену и извинилась перед зрителями. Она отметила, что организаторы концерта не знали о рокировке.

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«Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас», — сказала Окудажава.

При этом она не назвала имени Урганта и не объяснила, по каким причинам изменили программу.

Ранее стало известно, что Минкультуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал», где главную роль сыграл телеведущий Иван Ургант. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.