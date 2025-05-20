Умерла звезда сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель

Мексиканская актриса Теодора Глория Клавель Галлардо, более известная под псевдонимом Аурора Клавель, умерла в возрасте 88 лет. Артистка прославилась ролями в телесериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», сообщило мексиканское издание El Imparcial .

По данным издания, актриса ушла из жизни в Мехико в понедельник, 19 мая. О смерти актрисы сообщили члены ее семьи.

У актрисы не было детей. В последние годы за ней ухаживала сестра Иоланда. Причины смерти звезды мексиканских их мыльных опер пока не назвали.

Клавель родилась 14 августа 1936 года в небольшом городе Пинотепе-Насиональ в штате Оахака на юге Мексики. В юности она мечтала о карьере актрисы, поэтому переехала в столицу.

Клавель дебютировала на экранах в 1961 году. В 60-х годах она сыграла в таких картинах, как фильм Луиса Алькорисы «Гордые сыны Тараумары» и вестерны «Майор Данди» и «Дикая банда».

Мировую известность Клавель получила в 1979 году благодаря съемкам в сериале «Богатые тоже плачут», где ей досталась роль мамы Чоле. В 1987 году сердца зрителей покорил проект «Дикая Роза», где она сыграла мать Эрнесто Рохаса.

Всего в фильмографии Ауроры Клавель свыше 120 работ.