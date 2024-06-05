Умерла звезда сериала «Великолепный век»

Актриса Фатма Каранфиль умерла в Стамбуле от онкологического заболевания на 73-м году жизни. Пометку о смерти звезды сериала «Великолепный век» опубликовали в ее профиле в базе IMDb .

Последние недели Фатма Каранфиль находилась в частном госпитале.

Каранфиль родилась в Эскишехире. В юности она изучала в Лондоне текстильное дело. За плечами актрисы два брака. В конце 1990-х у нее диагностировали рак молочной железы. Тогда Фатма смогла побороть тяжелую болезнь, в 2001-м она вернулась на сьемки.

На счету Фатмы Каранфиль несколько наград и премий, в частности, в 1968-м и 1972-м годах ее признали «Актрисой года» по версиям разных национальных ассоциаций. Зрителям актриса запомнилась по таким фильмам, «Забудь мое имя», «Не могу сказать прощай», «Запретная любовь», «Никто не знает» и «Великолепный век».