Умерла участница американского реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» Шейла Мангубат, ей было 35 лет. Об этом в соцсети Instagram* заявил ее партнер по проекту и бывший возлюбленный Дэвид Денджерфилд.

Он рассказал, что о смерти бывшей девушки сообщила ее семья. Звезда шоу скончалась 21 ноября на Филиппинах.

«Я чувствую себя совершенно опустошенным и до сих пор пытаюсь осознать эту утрату», — написал Денджерфилд, обратившись к подписчикам с просьбой помолиться за покойную и ее близких.

Причины смерти Мангубат он не озвучил.

Участница проекта родилась в Себу на Филиппинах и получила известность после выхода шестого сезона «Виза невесты. Виза жениха». На шоу показали историю ее отношений с глухим американцем Дэвидом Денджерфилдом из Небраски, с которым девушка познакомилась в Сети в 2021 году.

Пара поддерживала отношения на расстоянии. Через некоторое время они обучились, но расстались в октябре 2025-го.

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