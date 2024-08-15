Умерла звезда культового «Дневника памяти» Джина Роулендс

Американская актриса Джина Роулендс, известная по роли Элли Калхун в фильме «Дневник памяти», скончалась в возрасте 94 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на менеджера ее сына, режиссера Ника Кассаветиса.

Актриса умерла 14 августа в своем доме в городе Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, где жила с мужем и дочерью.

Официальную причину смерти Роулендс не назвали, но ее сын рассказал, что женщина боролась с болезнью Альцгеймера последние пять лет.

В культовой драме «Дневник памяти» Роулендс сыграла роль пожилой женщины в состоянии деменции. Ее сын Ник Кассаветис высказался по этому поводу.

«Это так безумно — мы жили этим, она играла это, и теперь это происходит с нами», — сказал мужчина.

У Роулендс остались не только дети Ник, Зои и Александра (Ксан), но также несколько внуков и ее второй муж, Роберт Форрест. Они поженились в 2012 году.

Актриса американского послевоенного кино известна не только по роли в картине «Дневник памяти». В ее фильмографии участие в таких проектах, как «Ночь на земле», «Персиполис», «Женщина не в себе», «Глория», причем за роль в последнем она получила номинацию на премию «Оскар». Ее также награждали премией «Золотой глобус» за роль в фильме «Двойная жизнь Бетти Форд».

В 2015 году Роулендс получила почетный «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.