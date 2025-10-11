Умерла звезда «Крестного отца» Дайан Китон

Актриса Дайан Китон, известная по фильмам «Энни Холл» и «Крестный отец», умерла в Калифорнии в возрасте 79 лет. Об этом сообщило People.

Представитель семьи Китон рассказал, что родственники актрисы попросили о конфиденциальности. В американских СМИ писали, что врачи обнаружили у нее рак кожи.

Актриса родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году в многодетной семье. Она выступала в пьесах в школе, а потом занималась в драмкружке в колледже. Позже Китон переехала в Нью-Йорк, чтобы поступить в театр.

Дайан Китон прославилась благодаря своей роли в фильмах «Крестный отец». Для режиссера Вуди Аллена она стала музой. В 1977 году актрисе вручили «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Энни Холл».

Также Китон снялась в картинах «Клуб первых жен», «Отец невесты», «Что-то должно случиться» и других. Она работала с режиссером Нэнси Майерс и участвовала во франшизе «Книжный клуб».