Умерла звезда фильма «Затащи меня в ад» Лорна Рейвер

Американская актриса Лорна Рейвер, известная по фильму «Затащи меня в ад», скончалась 12 мая в возрасте 81 года. Об этом сообщил журнал Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA).

О смерти актрисы объявили в разделе «Памяти ушедших» в летнем выпуске журнала. Новость о ее кончине не разглашалась до тех пор, пока ее имя не включили в памятный раздел издания. Никаких других подробностей на данный момент нет. Причина ее смерти также не разглашается.

Представитель артистки Майкл Грин трогательно почтил ее память, отметив, что «теперь она будет летать в раю, а не гореть в аду». По его словам, Рейвер была невероятной женщиной и актрисой, полной противоположностью своему персонажу в реальной жизни.

Рейвер родилась в городе Йорк в штате Пенсильвания 9 октября 1943 года. Впервые она начала играть в Театре Хеджергоу, а затем переехала в Нью-Йорк и вышла на Бродвей. Несколько лет играла в театре в Чикаго. Потом обосновалась в Лос-Анджелес, где у нее было много гостевых ролей в театре и на телевидении.

Ее кинодебют состоялся в 1990 году, когда она сыграла секретаршу в фильме Дональда Петри «Возможность стучится в дверь».

В ее фильмографии, в частности, были роли в таких проектах, как сериалы «Молодые и дерзкие», «Анатомия страсти», «Холм одного дерева», «Кости» и «Юристы Бостона», а также фильмах «Затащи меня в ад», «Джастин Лонг» и «Ломан». Из кино Рейвер ушла в 2014 году.