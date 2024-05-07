Умерла звезда фильма «Цирк зажигает огни» Галина Адаскина | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 13:57 Умерла звезда фильма «Цирк зажигает огни» Галина Адаскина Актриса и мастер советского цирка Галина Адаскина умерла в 95 лет Freepik

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Заслуженная артистка РСФСР, мастер советского цирка Галина Адаскина скончалась 5 мая на 96-м году жизни. Об этом сообщили в Российской государственной цирковой компании.

Зрители запомнили Адаскину по кинолентам «Человек в зеленой перчатке» и «Цирк зажигает они». Она работала воздушной гимнасткой с 1955 года, гастролировала в Австрии, Японии, ФРГ, Венгрии и Румынии. Артистка выполняла воздушные трюки и сложнейшие обрывы.

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«Трудолюбивая и настойчивая, под куполом цирка она исполняла то, чего не делала ни одна гимнастка в стране», — отметили в некрологе.

После завершения творческой деятельности Адаскина режиссировала выступления и была членом Всесоюзной дирекции по подготовке цирковых программ.

Причина смерти легендарной артистки не уточняется.