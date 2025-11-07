Умерла звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз

Британская актриса Полин Коллинз умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщило издание The Guardian .

«Она мирно скончалась в окружении своей семьи в доме престарелых в Хайгейте, на севере Лондона. Она страдала болезнью Паркинсона в течение нескольких лет», — говорится в материале.

По словам родственников актрисы, она была яркой, остроумной и искрометной артисткой и на сцене, и на экране. В своей жизни она сыграла самые разные роли, начиная от матерей и заканчивая политиками и королевами.

Полин Коллинз родилась в городе Эксмут, графство Девон, 3 сентября 1940 года. Она окончила Центральную школу речи и драмы. До 1962 года работала учительницей. В 1969 году она вышла замуж за коллегу-актера Джона Олдертона, у пары родились трое детей.

До 1971 года она периодически снималась, но известной стала после роли в сериале «Вверх, вниз по лестнице». За роль в фильме 1989 года «Ширли Валентайн» ее номинировали на «Оскар» и премию BAFTA за лучшую женскую роль.

Ее фильмография насчитывает полусотню фильмов и сериалов. В их числе фильм «Город удовольствий», «Дорога в рай» и «Квартет», в котором она снялась вместе с ныне покойной актрисой Мэгги Смит.

Что касается Ширли Валентайн, то ее Коллинз также играла на сцене в лондонском Вест-Энде и нью-йоркском Бродвее.

В 2001 году актрису удостоили Ордена Британской империи за заслуги в области драматического искусства.