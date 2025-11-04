Умерла звезда фильма «Алиса здесь больше не живет» Дайан Лэдд

Голливудская актриса Дайан Лэдд, известная по роли в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет», умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Лэдд скончалась в понедельник, 3 ноября, в своем доме в Охайе в штате Калифорния.

Актриса в своем время была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Алиса здесь больше не живет», «Дикие сердцем» и «Блуждающая роза».

Также Лэдд снималась в картинах Дэвида Линча. Зрителям она запомнилась по ролям в ряде известных американских телесериалов.

Ее дочь, актриса Лора Дерн, также участвовала в проектах Линча, в том числе сериале «Твин Пикс». Она снималась в блокбастерах «Звездные войны» и «Парк юрского периода». В 2020 году Дерн получила премию «Оскар» за роль в фильме «Брачная история».