Умерла звезда «Беверли-Хиллз, 90210» Киммари Джонсон

Американская актриса Киммари Джонсон, наиболее известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Где моя тачка, чувак?», умерла в возрасте 50 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на племянницу актрисы Ронду Скотт.

Родственница Джонсон рассказала, что 27 октября у той случился сердечный приступ в ее доме в Лос-Анджелесе. Актрису экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали Джонсон аневризму сердца. Она умерла в больнице после остановки сердца.

Киммари Джонсон родилась 8 апреля 1976 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Одно время работала моделью и бортпроводницей. В 1992 году стала «Мисс Пенсильвания».

В 1996 году она переехала в Лос-Анджелес. Джонсон начала актерскую карьеру в 1998 году, получив роль Джейн в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз, 90210». Позже она снялась в сериале VIP с Памелой Андерсон в главной роли.

В 2000 году Джонсон сыграла эпизодическую роль «девушки в комбинезоне» в фильме «Где моя тачка, чувак?». Кроме того, в фильмографии актрисы имеются и артхаусные фильмы, в числе которых картины «Шпанская мушка», «Тень ярости», «Лето резни» и «Ни пуха ни пера».

В 2003 году она на несколько лет прервала актерскую карьеру. У нее родился сын. В 2011 году актриса основала собственный косметический бренд SkinGlow by Kimmarie.