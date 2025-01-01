Умерла «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн

«Женщина-кошка» Джослин Вильденштейн, прославившаяся своим пристрастием к пластическим операциям, скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Светская львица умерла 31 декабря в Париже. Новость о смерти «женщины-кошки» сообщил ее жених Ллойд Кляйн. По словам дизайнера, Вильденштейн умерла из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Последний раз женщину 18 декабря во французской столице на прогулке с Клейном.

При жизни она прославилась из-за многочисленных пластических операций. Вильденштейн пыталась стать похожей на кошку и потратила миллионы долларов на пути к своей цели.

Впервые она попала в заголовки газет в конце 90-х годов, когда развелась с мужем Алеком Вильдштейном, застав его в постели с русской моделью. К этому времени она стала практически неузнаваемой, кардинально изменив черты лица благодаря пластике.

Вильдштейн до последнего вела светский образ жизни, появляясь на показах и различных культурных мероприятиях.