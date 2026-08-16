Умерла жена писателя Бориса Акунина Эрика Чхартишвили

В британской столице умерла супруга писателя Бориса Акунина* Эрика Чхартишвили. Об этом сообщило издание ZIMA Magazine .

«Прощай, Эрика… Умерла муза и жена Бориса Акунина*. <…> Наши соболезнования Григорию Шалвовичу и светлая память Эрике Эрнестовне», — говорится в некрологе.

Авторы издания опубликовали фотографию писателя с супругой, сделанном 3 мая 2026 года. Супруги посетили вечер клуба «Зима», который посвятили Рудольфу Нурееву.

Супруга писателя была не только переводчицей и литературным редактором, но и агентом Акунина*. Для него это был второй брак.

Акунин* и Чхартишвили вместе прожили много лет. При этом общих детей у них не было. В Великобритании пара жила с 2014 года.

Последнее время Чхартишвили тяжело болела и проходила химиотерапию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.