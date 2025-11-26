Умерла жена миллиардера Ричарда Брэнсона Джоан Темплман

В возрасте 80 лет скончалась Джоан Темплман. Об этом сообщил ее супруг, британский миллиардер Ричард Брэнсон в Instagram*.

Он написал, что с разбитым сердцем объявляет о смерти жены, которая была его партнером на протяжении 50 лет. По словам Брэнсона, Джоан — замечательная мать и бабушка, его лучший друг, опора и путеводная звезда. Миллиардер добавил, что будет любить ее вечно.

Ричард Брэнсон — основатель Virgin Atlantic, Virgin Galactic и Virgin Orbit. Его состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов, он занимает 1408-е место в списке Forbes.

Джоан Темплман и Ричард Брэнсон поженились в 1989 году. У пары родилось трое детей: Холли, Сэм и Клэр Сара, которая скончалась вскоре после рождения в 1979 году.

