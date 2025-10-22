Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

Умерла режиссер Наталья Овчинникова, работавшая над фильмами «Принцесса цирка», «Москва слезам не верит» и «Старики-разбойники». Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой», — отметили в пресс-службе.

Режиссер умерла в возрасте 75 лет.

Она окончила киноведческий факультет ВГИК в 1984 году. На «Мосфильме» работала с 1970 года. Сначала Овчинникову назначили помощником, а затем ассистентом кинорежиссера. С 2004 она занимала должность второго режиссера.

Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким покойной.