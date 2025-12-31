Умерла внучка экс-президента США Джона Кеннеди Татьяна Шлоссберг

Внучка 35-го президента США Джона Кеннеди, американская журналистка Татьяна Шлоссберг (на фото справа) умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Шлоссберг родилась 5 мая 1990 года в семье старшей дочери Джона Кеннеди, дипломата Кэролайн Кенеди и художника Эдвина Шлоссберга. Журналистка писала статьи на экологические темы, а ее книга об экологии — «Незаметное потребление: воздействие на окружающую среду, о котором вы не подозреваете» — стала бестселлером.

При жизни Шлоссберг не раз критиковала своего кузена Роберта Кеннеди — младшего за утверждение на должности министра здравоохранения в администрации президента США Дональда Трампа. Она называла его позором семьи, так как он никогда не работал ни в медицине, ни в правительстве.

Женщина страдала от острого миелоидного лейкоза с редкой мутацией Inversion 3 — это агрессивный рак крови и костного мозга, вызванный генетическими мутациями в стволовых клетках крови. При таком заболевании раковые клетки бесконтрольно размножаются.

Шлоссберг диагностировали заболевание в мае 2024 года. Журналистка тогда родила второго ребенка.

Журналистка признавалась, что шансов на выздоровление нет, но врачи сделали все, чтобы спасти ей жизнь. Шлоссберг прошла курс химиотерапии. Кроме того, медики провели трансплантацию костного мозга.