Умерла сыгравшая в «Сватах» актриса Людмила Шестакова

Заслуженная артистка России Людмила Шестакова ушла из жизни. Ей было 67 лет. О смерти актрисы сообщил на своем сайте Севастопольский театр драмы имени Луначарского.

«Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой», — написали на странице театра.

Там подчеркнули, что актриса отдала сцене 45 лет своей жизни. Коллеги назвали Шестакову харизматичной и мудрой женщиной, а ее творчество — честным, искренним и открытым.

Людмила Шестакова родилась 8 февраля 1957 года. Окончила Днепропетровское театральное училище. В театре она сыграла десятки главных ролей, а также снялась в 14 фильмах и сериалах. Зрители запомнили ее по ролям в лентах «Сваты», «Голубка», «Зоология», «Юленька» и других.