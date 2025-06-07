Умерла сыгравшая в «Слове пацана» и «Склифосовский» актриса Наталия Потапова

Заслуженная артистка России Наталия Потапова умерла в 73 года. Об этом сообщили представители театра Ермоловой в Telegram-канале .

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 7 июня, несколько часов назад скоропостижно скончалась заслуженная артистка России Наталия Ивановна Потапова. Трудно поверить», — говорится в некрологе.

О причинах смерти актрисы не сообщили. О дате, месте и времени прощания — тоже, пообещав, что сделают это позже.

В театре напомнили, что Потапова сыграла такие роли, как Мария Стюарт, Богиня Венера, Екатерина II, Василиса Мелантьева и другие. Она окончила ГИТИС в 1976 году, была ученицей советского актера и театрального режиссера Владимира Андреева.

Близкий друг сценария Илья Замешаев рассказал, что причиной ухода из жизни актрисы стало онкологическое заболевание, сообщило издание News.ru.

Потапова запомнилась зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Душегубы», «Пищеблок», «Склифосовский», «Час Волкова» и других. Всего в ее фильмографии почти 100 ролей.