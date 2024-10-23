Умерла популярная тиктокерша Баба Маша

Популярная тиктокерша Баба Маша скончалась в 98 лет

Умерла популярная пользовательница платформы TikTok под ником Баба Маша. Женщина ушла из жизни в возрасте 98 лет. О ее кончине сообщили в Telegram-канале блогера.

У Бабы Маши было более трех миллионов подписчиков, а в своих видео она учила готовить разные блюда.

«Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно», — отметили администраторы аккаунта.

За несколько дней до этого в канале опубликовали видео, на котором Баба Маша рассказала, что заболела. Женщине вызывали скорую помощь.

«Очень плохо мне было, он (медик — прим. ред.) от смерти меня спас», — пояснила блогерша.

Баба Маша родилась в Самарской области. В своем блоге, помимо кулинарных рецептов, она выкладывала песни, частушки, а также делилась моментами из прошлого. Кроме того, для самых маленьких слушателей пожилая женщина рассказывала сказки.