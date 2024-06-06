Умерла первая женщина-кинорежиссер в Средней Азии Маргарита Касымова

Уроженка Таджикистана Маргарита Касымова, которую называют первой женщиной–кинорежиссером в Средней Азии, скончалась в возрасте 86 лет в столице Белоруссии. О ее смерти РИА «Новости» сообщили в таджикском Союзе кинематографистов.

«Маргарита Касымова — первая женщина-кинорежиссер в Таджикистане и Средней Азии скончалась в Минске на 87-м году жизни», — сказал собеседник агентства.

Касымова родилась в Душанбе в 1938 году. В начале 1960-х годов она окончила режиссерский факультет ВГИКА. Также училась в мастерской Сергея Довженко и Михаила Чиаурели. Среди ее однокурсников были Лариса Шепитько и Виктор Туров. Последний и помог ей переехать в Минск перед началом гражданской войны в Таджикистане.

Касымова сняла 46 фильмов — 16 художественных и 30 документальных. Сама тоже была актрисой. В ее фильмографии семь картин, снятых на киностудии «Таджикфильм». Первая картина Касымовой вышла в 1967 году. Она называлась «Лето 1943 года».

Помимо актерской и режиссерской работы она была секретарем Союза кинематографистов Таджикской ССР. Впоследствии Касымова работала на киностудии «Беларусьфильм», а также преподавала в Белорусской академии искусств.

Она была заслуженным деятелем искусств Таджикистана, ее удостоили также медалью и орденом Франциска Скорины в Белоруссии и наградой МИД РФ «За укрепление дружбы».