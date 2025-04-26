Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку из «Спокойной ночи, малыши!» актриса Харлап

Советская и российская актриса Светлана Харлап умерла в 84 года. Ее голосом говорили персонажи детской программы «Спокойный ночи, малыши!» Хрюша, Степашка и Каркуша, а также герои «АБВГДейки». Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра, где артистка проработала 55 лет.

В труппу она попала в 1964 году после окончания Драматической студии при Центральном детском театре. Спустя шесть лет получила театроведческое образование в ГИТИСе.

Создала множество образов, выходя на сцену в детских спектаклях, и более 20 лет играла в легендарной постановке по индийскому эпосу «Рамаяна». Вплоть до выхода на пенсию, в 2022 году, исполняла роль миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера».

На протяжении многих лет Светлана Харлап также озвучивала кино и мультфильмы, рекламные ролики и компьютерные игры.

«Она была человеком заразительного жизнелюбия, оптимизма и неиссякаемой энергии, добрая, отзывчивая и неравнодушная. Она всегда была готова прийти на помощь советом и делом. Дорогая Светлана Евгеньевна, спасибо вам за 55 лет верности нашему театру!» — подчеркнули в посмертном обращении труппы РАМТ.