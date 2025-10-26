Умерла одна из звезд Голливуда Джун Локхарт

Актриса Джун Локхарт, известная по фильмам «Рождественская песнь» и «Встретимся в Сент-Луисе», умерла 23 октября в возрасте 100 лет. Об этом сообщил журнал People .

Икона американского кинематографа, одна из последних выживших звезд золотого века Голливуда, ушла из жизни в Санта-Монике, штат Калифорния.

«Причиной смерти Локхарт стали естественные причины. Ее дочь Джун Элизабет и внучка Кристианна были рядом с ней, когда она умирала», — говорится в материале.

Похороны будут закрытыми. Семья Локхарт попросила вместо цветов пожертвовать в пользу организаций, поддерживающих работников сферы развлечений и искусства.

Джун Локхарт родилась в Нью-Йорке в 1925 году. Ее родители тоже были актерами. На сцене она дебютировала в восемь лет, сыграв в постановке «Метрополитен-опера» по пьесе Питера Иббетсона.

Артистка снималась в кино и на телевидении. Ее первая роль была в картине 1938 года «Рождественская песнь». Она снималась вместе с родителями. Популярности Локхарт добавили съемки в сериалах «Лэсси» и «Затерянные в космосе». В ее фильмографии имеются и ранние вестерны.

Актриса вообще интересовалась космосом. В 2014 году НАСА наградило ее медалью за выдающиеся заслуги перед обществом. На Аллее славы в Голливуде у Локхарт две звезды.