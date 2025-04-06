Умерла народная артистка Украинской ССР Таисия Литвиненко

Актриса театра и кино Таисия Литвиненко ушла из жизни. Об этом сообщила артистка Римма Зюбина в Facebook*.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!» — написала она.

Литвиненко скончалась 6 апреля на 91-м году жизни. Актриса — уроженка села Погреба Броварского района Киевской области. Она работала во Львовском Национальном академическом украинском драмтеатре, сыграла множество ролей в театре и кино, ставила спектакли в качестве режиссера и преподавала актерское мастерство на искусствоведческом факультете Львовского университета.

Таисия Литвиненко является народной артисткой Украинской ССР. Она снялась в таких фильмах, как «Максим Перепелица», «Любой ценой», «Меланхолический вальс», «За двумя зайцами» и «Война на западном направлении».

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