Умерла народная артистка России Ольга Блок-Миримская

Актриса Ольга Блок-Миримская умерла 18 мая в возрасте 70 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичного театра Олега Табакова.

«Ее уход — невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память о талантливой актрисе и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнули в театре, которому народная артистка России посвятила больше 25 лет жизни.

Блок-Миримскую приняли в труппу в 1990 году. Ее первой ролью стала Роза Гуревич в легендарной постановке «Матросская Тишина», затем последовали работы в спектаклях Владимира Машкова «Звездный час по местному времени» и «Страсти по Бумбарашу».

Театральную сцену актриса совмещала со съемками в кино. За свою карьеру она снялась более чем в 30 проектах, среди которых — сериалы «Моя прекрасная няня», «Бальзаковский возраст, или все мужики сво…», фильмы «Карнавал» и «Богиня: как я полюбила».