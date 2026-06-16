Умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского

Мать оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила умерла в возрасте 90 лет в Москве. Об этом сообщил в телеграм-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

«Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — написал чиновник.

Зинов выразил соболезнования ее супругу и отцу певца Александру Хворостовскому, ее родным и близким. По его словам, региональные власти окажут всею необходимую помощь в организации похорон.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. Два года артист боролся с раком головного мозга. Несколько лет назад родители оперного певца признавались, что каждый день вспоминали сына, сильно скучали по нему.