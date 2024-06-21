Умерла мать футболиста Пеле

Мать Пеле Селеста Арантес умерла в возрасте 101 года

Фото: Freepik

Мать «короля футбола» Пеле Селеста Арантес умерла в госпитале в городе Сантуш на 102-м году жизни. Об этом сообщило издание The Associated Press.

«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше», — указали в материале.

По данным издания, Арантес госпитализировали восемь дней назад.  Причина смерти пока не называлась.

Трехкратный чемпион мира Пеле умер 29 декабря 2022 года после долгой борьбы с раком в возрасте 82 лет. В Бразилии объявляли трехдневный траур.

Попрощаться с футболистом пришли более 230 тысяч человек. Пеле попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число забитых голов за карьеру.

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