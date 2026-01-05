Умерла легендарная российская балерина Эмма Минченок

Ленинградская артистка балета Эмма Минченок скончалась на 94-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщила балетный критик Ольга Федорченко

«Еще одна печальная новость начавшегося 2026 года. Сегодня на 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую увидев, не забудешь», — написала она.

Федорченко ранее рассказывала, что балерина пережила блокаду Ленинграда. Ее семья смогла выехать из города в апреле 1942 года.

В 16 лет она поступила в Ленинградское хореографическое училище, была ученицей Феи Балабиной. На выпускном концерте Минченок исполнила миниатюру Якобсона «Птица и охотник», выразив в танце боль по жестоко загубленным войной талантливым детям.

Минченок была замужем за Борисом Брегвадзе. Их сын Андрей Брегвадзе — лучший характерный танцовщик и незабываемый актер Михайловского театра.

В репертуаре Минченок были такие роли, как Менада из «Спартака», Катерина из «Каменного цветка», Жизель из одноименного спектакля, Жемчужина из «Конька-Горбунка» и другие.

Федорченко выразила соболезнования сыну балерины.