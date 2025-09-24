Умерла икона кинематографа 1960-х годов Клаудия Кардинале

Кинозвезда 1960-х годов, итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет в городе Немуре, недалеко от Парижа. Об этом сообщило агентство AFP.

Клаудия Кардинале (полное имя — Клаудия Жозефин Розе Кардинале) родилась 15 апреля 1938 года в Ла-Гулет в семье итальянских эмигрантов недалеко от столицы Туниса. В то время страна находилась под французским протекторатом Франции.

В кино она попала случайно, победив в 1957 году на конкурсе красоты. В качестве приза за первое место девушка получила приглашение в качестве гостя на Венецианский кинофестиваль, где ее заметил итальянский кинопродюсер Франко Кристальи. Знакомство завершилось подписанием контракта с его продюсерской компанией Vides.

Кардинале несколько месяцев посещала «Экспериментальный киноцентр» в Риме, а на следующий год уже начала сниматься. Первую роль — служанки — получила в исторической ленте «Гоха» режиссера Жака Баратье.

В фильмографии актрисы, в частности, имеются роли в культовых картинах таких режиссеров, как Федерико Феллини, Лукино Висконти и Серджо Леоне.

В 2000 году Кардинале назначили послом доброй воли ЮНЕСКО в знак признания ее приверженности делу защиты прав женщин и девочек.