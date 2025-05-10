Умерла бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова

Режиссер советского и российского телевидения Карелия Кислова ушла из жизни в возрасте 99 лет. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева .

Журналистка напомнила, что Кислова стала легендой отечественного телевидения и освещала все главные события XX века, работая главным режиссером в программе «Время».

«Калерия Венедиктовна Кислова прожила 99 лет. Любим и помним», — добавила Левиева.

Работу на телевидении Калерия Кислова начала в 1961 году с должности ассистента режиссера Новосибирской студии, но сразу после трудоустройства перебралась в Москву в Молодежную редакцию Центрального телевидения.

Она руководила съемками и прямыми эфирами открытия Олимпиады в Москве, телемостов между Советским Союзом и США, а также записывала все обращения первого президента России Бориса Ельцина.

С должности главного режиссера программы «Время» ушла в 2006 году, но до последнего работала на Первом канале, оставаясь одной из старейших сотрудниц.