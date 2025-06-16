Умерла блогер Маришка Майонезик

Блогер Марина Кузьменко — Маришка Майонезик — скончалась в больнице Костромской области, ей было 28 лет. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Подписчики девушки знали ее благодаря веселым роликам в жанре мукбанг. С помощью видео женщина зарабатывала на жизнь. Особенностью контента стал мягкий голос, блогер любила повторять каждое слово два раза, словно снимает ролики для детей.

На соцсети Кузьменко подписались 30 тысяч человек. Чем больше становилось фанатов, тем чаще новоиспеченная звезда выкладывала ролики.

В итоге здоровье девушки ухудшилось — начались проблемы с поджелудочной. Врачи диагностировали пациентке острый панкреатит.

«Врачи приезжали первый раз к ней. Ей поставили укол. Второй раз приехали, но она отказалась от госпитализации, от больницы. А так бы ее могли еще спасти», — сказала подруга Кузьменко.

На третий раз Маришку Майонезик все-таки отравили в больницу. Однако было уже слишком поздно. У блогера остался пятилетний ребенок. Она часто говорила о нем в своих роликах.