Умерла актриса, ставшая прообразом феи Динь-Динь в диснеевском «Питере Пэне»

Фото: Храм во имя преподобного Серафима Саровского в рабочем поселке Софрино города Пушкино Сергиево-Посадского округа / Медиасток.рф

Актриса и радиоведущая Маргарет Керри, послужившая прототипом феи Динь-Динь диснеевского мультфильма «Питер Пэн», ушла из жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter .

Керри было 97 лет, она боролась с раком легких.

Пегги Линч родилась в 1929 году. Псевдоним она взяла в 1948 году, во время работы над фильмом «Если бы ты знал Сюзи».

Керри много работала в дубляже, вела программы на американском телевидении. Но всемирно известной стала ее роль в диснеевском «Питере Пэне».

Фея Динь-Динь получила не только внешность Маргарет Керри. Актриса полгода выполняла пантомимы, а мультипликаторы Walt Disney переносили ее движения в рисунки. Для съемок изготовили гигантские ножницы и замочную скважину.

Милая белокурая фея стала одним из символов студии.