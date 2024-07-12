Умерла актриса Любовь Стриженова

Актриса Любовь Стриженова умерла в чувашском монастыре в возрасте 82 лет

Не стало народной артистки России Любови Стриженовой. Она скончалась в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии на 83-м году жизни, сообщил на своей странице во «Вконтакте» старший алтарник обители Аристоклий Набокин.

В монастыре уточнили журналистам РИА «Новости», что Стриженова 16 лет прожила в женском подворье преподобного Вассиана. Монашеский постриг она приняла с именем Иудифь.

Причиной смерти актрисы стал инсульт. В обители рассказали журналистам, что монахиня была всегда добродушной и много улыбалась.

«Видно было, что она из высшей среды, интеллигентной. В общении она была приятной», — отметили в монастыре.

Отпевание монахини Иудифи пройдет 14 июля. Похоронят ее на кладбище при монастыре.

Стриженова — заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России. Она была второй супругой актера Олега Стриженова, мать режиссера Александра Стриженова.