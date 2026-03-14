Умерла актриса «Короны» и «Аббатства Даунтон» Джейн Лапотер

Британская актриса Джейн Лапотер, известная по сериалам «Корона» и «Аббатство Даунтон», скончалась 5 марта в возрасте 81 года. О смерти сообщили представители Королевской шекспировской труппы .

«Мы с прискорбием узнали о смерти нашего почетного члена Джейн Лапотер. Поистине блестящая актриса!» — указали в некрологе.

Лапотер служила в труппе с 1974 года, сыграла в «Двенадцатой ночи», исполнила главную роль в «Пиаф», за которую получила премии Оливье и «Тони». Ее партнерами были Кеннет Брана и другие звезды.

Причины смерти не раскрывают. В 2000 году актриса перенесла инсульт и две сложные операции, месяц провела в реанимации. В 2001‑м случилось внутримозговое кровоизлияние. Полное восстановление заняло почти десять лет.

В прошлом году Лапотер удостоили ордена Британской империи. Последний раз она появлялась на публике в феврале, получая награду от короля Карла III.