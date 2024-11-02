Умерла актриса из сериала «Слово пацана»

На 78-м году жизни скончалась актриса Лидия Ильина, сыгравшая бабушку Ералаша из нашумевшего сериала «Слово пацана». Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Артистка умерла в пятницу, 1 ноября, в больнице. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Врачи не смогли спасти артистку.

На счету Лидии Ильиной работы в 40 картинах. Она снялась в сериалах «Тест на беременность — 2», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», «Интерны», «Гусар» и других.

Сериал «Слово пацана», в котором Ильина сыграла бабушку одного из главных героев, вышел на большие экраны в прошлом году. В киноленте рассказали о казанском феномене — формировании молодежных банд, которые терроризировали Казань с середины 70-х годов прошлого века.