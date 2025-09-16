Умерла актриса из сериала «Друзья»
Умерла американская актриса Пэт Кроули, игравшая в сериалах «Династия», Друзья» и «Зачарованные». Об этом сообщило издание Deadline.
Артистка скончалась на 91 году жизни, не дожив до дня рождения два дня. Сын покойной рассказал, что она умерла от естественных причин.
Кроули была лауреатом «Золотой глобус» в 1954 году за дебютную роль в фильме «Навеки женщина». Ее последней актерской работой стала мелодрама «Мон Реве».
Всего артистка снялась более чем в 100 фильмах и телешоу. В их число вошли «Мэверик», «Бонанза», «Беглец», «Коломбо» и «Ангелы Чарли». В 1960-х годах она исполнила главную роль в ситкоме «Пожалуйста, не ешь маргаритки».