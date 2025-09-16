Умерла актриса из сериала «Друзья»

Умерла американская актриса Пэт Кроули, игравшая в сериалах «Династия», Друзья» и «Зачарованные». Об этом сообщило издание Deadline .

Артистка скончалась на 91 году жизни, не дожив до дня рождения два дня. Сын покойной рассказал, что она умерла от естественных причин.

Кроули была лауреатом «Золотой глобус» в 1954 году за дебютную роль в фильме «Навеки женщина». Ее последней актерской работой стала мелодрама «Мон Реве».

Всего артистка снялась более чем в 100 фильмах и телешоу. В их число вошли «Мэверик», «Бонанза», «Беглец», «Коломбо» и «Ангелы Чарли». В 1960-х годах она исполнила главную роль в ситкоме «Пожалуйста, не ешь маргаритки».