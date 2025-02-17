Умерла актриса из сериала «Анна Герман» Нина Белослудцева

В Севастополе умерла актриса театра имени Луначарского Нина Белослудцева. Жизнь артистки, известной по роли в сериале «Анна Герман. Тайна белого ангела», оборвалась из-за тяжелой болезни, сообщили в Telegram-канале театра.

Белослудцева пришла в труппу театра в октябре 1961 года как актриса вспомогательного состава, параллельно она училась в ГИТИСе. В 1963 году артистка стала постоянным участником Севастопольского театра, где прослужила более 60 лет.

«Для нее наш театр стал первым и единственным на всю жизнь. Для него она навсегда останется блистательной и неповторимой», — отметили в некрологе.

На счету Белослудцевой более 150 ролей. На Международном театральном фестивале «Херсонесские игры-92» ее наградили премией «За лучшую женскую роль».

Также актриса снималась в кино. Зрители запомнили Белослудцеву по ролям в фильмах «Прощение», «Фиктивный брак» и сериалах «Под градом пуль», «Анна Герман. Тайна белого ангела» и другим.