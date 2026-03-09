Умерла актриса из «Охотников за привидениями» Дженнифер Раньон

Американская актриса Дженнифер Раньон, известная по ролям в фильмах «Охотники за привидениями» 1984 года и «Рождество в семействе Брэйди», скончалась 6 марта. Ей было 65 лет, сообщил телеканал ABC .

По информации американского журнала Deadline Hollywood, актриса умерла после непродолжительной борьбы с раком. Об этом сообщила подруга и коллега Раньон Эрин Мерфи.

Актриса родилась 1 апреля 1960 года в Чикаго, США. В 1991 году Раньон вышла замуж за Тодда Кормана — баскетбольного тренера, помощника режиссера и племянника актера Роджера Кормана. У пары родились двое детей: сын Уайатт и дочь Бэйли.

Раньон дебютировала в кино в 1980 году, сыграв в фильме «Всем спокойной ночи». Актриса в то время также снималась в сериале NBC «Другой мир». Зрителям она запомнилась по роли студентки в культовой комедии «Охотники за привидениями», сыграв с Биллом Мюрреем.

Раньон работа в таких проектах, как сериалы «Частный детектив Магнум», «Квантовый скачок», «Она написала убийство» и «Беверли-Хиллз, 90210». Также она сыграла Гвендолин Пирс в первом сезоне семейного ситкома «Чарльз в ответе». Всего она снялась в 39 картинах.