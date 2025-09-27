Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Заслуженная артистка России Людмила Гаврилова скончалась на 74-м году жизни. О смерти актрисы сообщили ее коллега Евгения Шевченко и сын Таир Газиев в Facebook*.

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, Пеппилотты Длинный Чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — написал Газиев.

Шевченко уточнила, что церемония прощания состоится 29 сентября в 11:00 в Николо-Архангельском крематории в Балашихе.

Причины ухода Гавриловой из жизни не сообщили. По версии Mash, это могло произойти из-за осложнений от цирроза печени и болезни сердца. Незадолго до смерти артистку экстренно госпитализировали в одну из московских больниц.

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Училась в Театральном училище имени Бориса Щукина, а позже служила в нем и преподавала актерское мастерство.

Фильмография Гавриловой насчитывает 126 проектов, в том числе в фильме «Мимино» и сериале «Глухарь». Она работала с такими известными актерами, как Леонид Куравлев, Евгений Моргунов, Георгий Вицин.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.