Умерла актриса из «Глухаря» и «Курьера» Алевтина Евдокимова

Народная артистка Алефтина Евдокимова скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.

Коллектив театра принес соболезнования родным и близким покойной.

«Алефтину Евдокимову Господь наградил сполна: чарующая красота сочеталась у нее с ярким и самобытным талантом», — отметили в пресс-службе.

В Малом театре добавили, что о дате и месте прощания сообщат позднее.

Евдокимова снялась во множестве фильмов и сериалов, в том числе в «Курьере»,«Крике тишины», «Палаче», а также в «Глухарь. Продолжение». В спектаклях Евдокимова исполняла роли Наташи в «Униженных и оскорбленных» и мачехи в «Золушке».