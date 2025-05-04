Умерла актриса из «Глухаря» и «Курьера» Алевтина Евдокимова
Народная артистка Алефтина Евдокимова скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Малого театра.
Коллектив театра принес соболезнования родным и близким покойной.
«Алефтину Евдокимову Господь наградил сполна: чарующая красота сочеталась у нее с ярким и самобытным талантом», — отметили в пресс-службе.
В Малом театре добавили, что о дате и месте прощания сообщат позднее.
Евдокимова снялась во множестве фильмов и сериалов, в том числе в «Курьере»,«Крике тишины», «Палаче», а также в «Глухарь. Продолжение». В спектаклях Евдокимова исполняла роли Наташи в «Униженных и оскорбленных» и мачехи в «Золушке».