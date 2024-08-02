Умерла актриса из «Гения» Людмила Приходько

Известная советская и украинская актриса театра и кино Людмила Приходько скончалась на 80-м году жизни 1 августа. Об уходе примы Волынского драмтеатра, где актриса служила с 1976 года, сообщил Telegram-канал «ВолиньПост».

Причина смерти не называется. Прощание с актрисой состоится в фойе Волынского драмтеатра утром 2 августа.

Людмила Приходько родилась 19 июня 1945 года. Она окончила школу с золотой медалью и поступила в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, где получила диплом с отличием. Карьера Приходько стартовала в Полтавском театре имени Гоголя.

После того, как актриса вышла замуж за режиссера Николая Стефурака, она уехала вслед за мужем в Тернополь. Приходько работала и в других советских театрах. За время своей театральной карьеры она сыграла более 150 ролей.

Зрителям Людмила Ивановна запомнилась ролями в картинах «Бурьян» и «Прощайте, фараоны!», культовом триллере с Александром Абдуловым и Иннокентием Смоктуновским «Гений».

Приходько присвоили звание Народной артистки Украины в 1993 году.