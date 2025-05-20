Умерла актриса из «Дня рождения Буржуя» Людмила Игнатенко

Заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Игнатенко умерла на 83-м году жизни. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно данным Киевского ТЮЗа, похороны Игнатенко прошли 19 мая. Причина смерти артистки не уточнялась.

Актриса родилась в Киеве. С 1970 году она пришла служить в местный ТЮЗ. Коллеги Игнатенко подчеркнули, что постановки с участием актрисы всегда были праздником, а ее талант могли оценить не только взрослые, но и юные зрители.

Дебют артистки в кино состоялся в фильме «Ты только не плачь». Также Игнатенко играла в таких кинолентах, как «Поддубный», «Возвращение Мухтара 5», «Игра взрослых девочек» и «День рождения Буржуя».

Кроме того, Людмила Игнатенко была актрисой озвучки. Ее голос можно услышать в мультфильмах «Алиса в Стране чудес», «Солнечный каравай», «Несмышленый воробей», «Играй, моя дудочка» и других.