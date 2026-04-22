Умерла актриса из «Дикой Розы» Карина Дюпре

Скончалась мексиканская актриса и режиссер Карина Дюпре, известная по роли в телесериале «Дикая Роза». Об этом сообщила Национальная ассоциация исполнителей ANDI в соцсети X .

«Национальная ассоциация актеров с глубокой скорбью сообщает о кончине нашей коллеги Карины Дюпре, члена нашего профсоюза. Выражаем наши искренние соболезнования ее родственникам, друзьям и коллегам. Пусть упокоится с миром», — заявили в ассоциации.

Актриса скончалась на 80-м году жизни. О причинах смерти Дюпре не сообщается.

Дюпре запомнилась российским зрителям по роли Марии Элены Торрес де Роблес. Актриса сыграла вдову Федерико Роблеса, которой досталось состояние семьи Линарес после его загадочного убийства.

Дюпре родилась 23 декабря 1946 года в Мехико в семье актрисы Магды Гусман. Выступать на сцене она начала с детства. В 1960-е годы стартовала ее карьера на телевидении. Прославилась она благодаря участию в мексиканских теленовеллах, в числе которых «Дикая Роза», «Мир игрушек» и «Сила любви».

Актриса также работала режиссером телепроектов. Она участвовала в съемках сериалов, в числе которых — «Эсмеральда», «Узурпаторша» и «Очарование».