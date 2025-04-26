Умерла актриса из «Беверли-Хиллз. 90210» Лар Парк-Линкольн

Американская актриса Лар Парк-Линкольн умерла в 63 года. Она боролась с раком груди и перенесла 17 операций, сообщили на сайте актерской школы Actors Audition Studios.

Артистка скончалась 22 апреля. Онкологическое заболевание у нее диагностировали в 2008 году.

Парк-Линкольн родилась 12 мая 1961 года. Карьера началась в 1980-х годах с дебюта в мыльной опере «Тихая пристань». Потом ее пригласили сниматься в фильме «Дети ночи». В этот же период она сыграла главную роль в комедии «Академия принцесс».

Лар основала свою школу Actors Audition Studios и занималась преподаванием. Кроме того, у нее была собственная линия одежды. Последний раз актриса появилась на экране в 2022 году в фильме «Вечеринка призраков».

На счету Лар Парк-Линкольн более двух десятков работ. Среди них такие известные фильмы, как «Вне закона», «Кошмары Фредди», «Она написала убийство» и «Беверли-Хиллз, 90210».