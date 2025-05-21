Умерла актриса и режиссер киножурнала «Ералаш» Надежда Репина

Актриса, сценарист и режиссер фильмов и киножурнала «Ералаш» Надежда Репина умерла в 78 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России .

В организации подчеркнули, что Репина долго работала в Театре-студии киноактера при «Мосфильме» и снялась более чем в 30 картинах, включая «Служебный роман» Эльдара Рязанова, «Любить человека» Сергея Герасимова, «Странные люди» Василия Шукшина и других.

В качестве режиссера-постановщика Репина выпустила фильмы «Дебил», «Коррида», Убийство за квартиру», а также более 10 лет занималась съемками для киножурнала «Ералаш».

За свои работы она стала лауреатом премии правительства России за творческие и профессиональные достижения в области культуры.